Москва вбачає у чорногорському суспільстві "глибокий розкол" і закликала провести референдум щодо приєднання до НАТО

Про це повідомляє "Газета.Ru".

«У чорногірському суспільстві зберігається глибокий розкол з питань членства у НАТО. Ми вважаємо, що саме чорногорський народ повинен сказати своє вагоме слово на референдумі з цього питання», - заявила Захарова.

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Раніше в МЗС Росії назвали рішення НАТО щодо Чорногорії конфронтаційним кроком. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада має намір відповісти на прийняття Чорногорії до лав НАТО.

У грудні глави МЗС країн НАТО затвердили запрошення Чорногорії до лав альянсу.