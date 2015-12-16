Москва вбачає у чорногорському суспільстві "глибокий розкол" і закликала провести референдум щодо приєднання до НАТО
10:53, 16 грудня 2015Світ
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Офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова заявила на брифінгу, що в Москві вбачають глибокий розкол у чорногірському суспільстві з питання приєднання до НАТО.
REUTERS
Про це повідомляє "Газета.Ru".
«У чорногірському суспільстві зберігається глибокий розкол з питань членства у НАТО. Ми вважаємо, що саме чорногорський народ повинен сказати своє вагоме слово на референдумі з цього питання», - заявила Захарова.
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Раніше в МЗС Росії назвали рішення НАТО щодо Чорногорії конфронтаційним кроком. Прес-секретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков заявив, що російська влада має намір відповісти на прийняття Чорногорії до лав НАТО.
У грудні глави МЗС країн НАТО затвердили запрошення Чорногорії до лав альянсу.
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