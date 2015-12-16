Прес-секретар СК РФ: русофобія аналогічна СНІДу і береться з заздрості до наших душевних якостей

Про це він написав у своїй статті для видання "Известия".

"На антисанітарному грунті мізантропії сходять яскраво виражені хвороби самосвідомості. Наприклад, "безрідний космополітизм" цілком аналогічний до гонореї, їм теж прийнято пишатися в певному середовищі. Антисемітизм - хвороба соромітна, як сифіліс, але в наші часи не смертельна, лікується при зверненні до хорошого лікаря, як у 1945-му. А ось русофобія - це як СНІД, хвороба невиліковна і смертельна", - вважає Маркін.

У зв'язку з цим він задався питанням, звідки береться русофобія.

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"Та все звідти ж - з заздрості. Тільки заздрять не матеріальному благополуччю, а душевним якостям - доброті, справедливості, готовності прийти на допомогу, поділитися останнім, не здригнутися при будь-яких обставинах. Челябінський метеорит тому свідок", - вважає Маркін.

На його думку, реагувати на русофобію не слід. "Будь-яка наша реакція, крім ігнору - їжа для вірусу русофобії", - підкреслив він.

"Ми, суворі челябінські мужики, і не в таких ситуаціях бували. Ось, пам'ятаю, в дитинстві при 40-градусних морозах заняття в школі скасовували, так ми всі дні на радощах в хокей ганяли. А вони нас думають інформаційними інфекціями дошкулити? Наївні", - заявив Маркін.

Крім того, прес-секретар Слідчого комітету прокоментував стан справ в одній із сусідніх з Росією країн, назвавши її "колишньою".

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"Зараз досить подивитися на жалюгідні останки держави і економіки сусідньої країни, ураженої саме інформаційної інфекцією. А всього-то західні партнери прищепили спочатку начебто не смертельний вірус гламуру: "Хорошими справами прославитися не можна!" І понеслося", - написав він.

На думку Маркіна, ця країна дійшла до стану, коли у мас-медіа та блогах вже немає "взагалі ні слова правди, а лише спроба заразити всіх навколо своїми недугами".

"І тепер політикам цієї колишньої держави, щоб про них згадали, доводиться виконувати еротичні дивертисменти прямо на місцях "державної сили". І що? Мільйони в світі подивилися на ганьбу, але хоч хто-небудь запам'ятав, про кого і про що йдеться? Ну так, прикольно, закрили і забули", - заявив офіційний представник російського відомства.

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