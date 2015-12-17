США доставили боєприпаси сирійській опозиції перед боєм з ІДІЛ за ключеве місто аль-Шададі

Про це повідомляє Reuters з посиланням на американську посадову особу.

За її словами, нові вантажі були відправлені повстанцям у Сирії у зв'язку з майбутніми бойовими діями з ІДІЛ за місто аль-Шададі. Населений пункт є ключовим логістичним пунктом терористів. У разі його захоплення Ракка - столиця оголошеного «Ісламською державою» халіфату - опиниться в ізоляції, зазначає Reuters.

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Боєприпаси були вдруге доставлені землею. У попередній раз - місяць тому - також Reuters з посиланням на посадову особу США повідомляло про сам факт передачі вантажу, проте подробиці не уточнював.

До цього - на початку жовтня - військові США доставили сирійським повстанцям 50 т боєприпасів. Про це тоді повідомляв телеканал CNN з посиланням на американського чиновника. Боєприпаси доставили повітрям - 112 контейнерів скинули з літака в провінції Ель-Хасак на півночі Сирії.

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Білий дім раніше згорнув програму з підготовки сирійських повстанців. Глава Пентагону Еш Картер зазначав, що США вирішили докорінно переглянути її. Тоді високопоставлений чиновник повідомив Reuters, що підтримка сирійських ополченців з боку США буде зосереджена на зброї, засоби зв'язку та боєприпасах. Тоді ж він відзначив, що нова програма підтримки повстанців стартує «на днях».

Нагадаємо, раніше сирійська опозиція звинуватила Росію у співпраці з ІДІЛ.