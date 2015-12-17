Військова тактика нового часу: Генштаб Великобританії розповів про маніпуляції РФ громадською думкою

Про це він сказав у своєму виступі в лондонському Королівському інституті збройних сил, повідомляє "Газета.Ru".

«Ми повинні надавати більшого значення силі потужного наративу. В інформаційний вік всі акти фізичного насильства супроводжуються онлайн-компонентом, соціальні мережі використовуються для маніпулювання громадською думкою і сприйняттям», - заявив він.

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Керівник британського Генштабу додав, що «ця тактика використовується, наприклад, Росією в Україні, в Естонії і Грузії, і передбачає поєднання інформаційної зброї, кіберактивності, контррозвідки, шпигунства, засобів економічної боротьби і проксі-воєн».

Він охарактеризував дії Росії як «військову тактику нового часу».