У Нідерландах протести проти відкриття притулку для біженців переросли у сутички з поліцією – ЗМІ

Десятки молодих людей намагалися штурмувати міську раду, кидаючи у поліцію пивні пляшки та петарди. Щонайменше одну особу було заарештовано.

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Про це повідомляє Deutsche Welle з посиланням на агентство Reuters.

У Гелдермалсені - місті з населенням 27 тисяч осіб неподалік Утрехта - планують збудувати притулок на 1,5 тисячі шукачів притулку. Протест проти цих планів став найбільшим виявом антимігрантських настроїв у Нідерландах з жовтня, коли хулігани вчинили напад на притулок для сирійських біженців.

Подібні акції протесту, що переростали у зіткнення з поліцією, відбувалися раніше й в інших країнах ЄС, зокрема, у ФРН, де сталися також і підпали кількох притулків. Німецький уряд відтак пообіцяв "жорстку реакцію" на ксенофобські напади.

Разом з тим Литва цього тижня прийняла перших чотирьох шукачів притулку з Іраку в рамках плану Європейського Союзу, який передбачає перерозподіл 160 тис. мігрантів. Вільнюс погодився прийняти 1105 біженців з Близького Сходу. Торік Литва прийняла загалом 440 біженців, які прибули Грузії, Афганістану та України.

Нагадаємо, що криза біженців буде однією з головних тем саміту Європейського Союзу, який відбудеться сьогодні у Брюсселі.