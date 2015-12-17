Пожежу в Будинку культури у Москві локалізовано

09:53, 17 грудня 2015
Світ
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Пожежа в будівлі Будинку культури в центрі Москви локалізовано.

соцсети / zn.ua

Про це повідомляє "РИА Новости" з посиланням на представника столичного главку МНС.

За словами співрозмовника видання, пожежу локалізовано о 09:44 (08:44 за Києвом).

Будинок культури належить ГУВС.

Раніше повідомлялося, що в центрі Москви горить будинок культури. Вогнем охоплено два поверхи будівлі, є загроза переходу полум'я на дах. За попередніми даними, постраждалих у пожежі немає.

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