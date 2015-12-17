У Франції відкрито справу проти Ле Пен через опубліковані нею фото обезголовлених жертв ІД

Як повідомив представник прокуратури, аналогічну справу порушено проти депутата від НФ Жильбера Коллара, передає Deutsche Welle.

У прокуратурі уточнили, що розслідування проводиться за фактом розповсюдження фотографій, які містять насильство.

Раніше Ле Пен виклала на своєму акаунті в Twitter фото трьох можливих жертв ІД в помаранчевих костюмах бранців. На одній з фотографій зображений обезголовлений труп разом з відрізаною головою, на іншій - бранець у клітці, якого спалюють живцем, а на третій - чоловік, якого давить танк. Ле Пен виклала ці фото з підписом: "Ось ЦЕ - ІД".

Таким чином лідер НФ відреагувала на слова відомого журналіста Жан-Жака Бурда, який в одному з інтерв'ю провів паралелі між «Ісламською державою» і «Національним фронтом». Ле Пен назвала ці слова "неприпустимим вибриком" і виклала в Twitter зазначені фото із зображенням жертв джихадистів.

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Прем'єр-міністр Франції Манюель Вальс також засудив оприлюднення у Twitter "огидних фото", назвавши ці дії "політичною і моральною помилкою" і "неповагою до жертв".

Батьки страченого джихадистами в Сирії американського журналіста Джеймса Фоулі висловили глибоке обурення з приводу публікації в Twitter фотографії з зображенням обезголовленого трупа їхнього сина і зажадали негайно видалити її. Марін Ле Пен, однак, поки що не видалила скандальні знімки зі свого аккаунта.