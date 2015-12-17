У Македонії заперечують зміну назви країни через вимоги Греції

Про це він сказав у спеціальній заяві, передає "ЄвроПравда" з посиланням на агентство Meta.

"Я ніколи цього не говорив. І ми відповімо The Guardian. З тексту очевидно, що така заява йде від журналіста, а не від моїх слів", - сказав Груєвський.

"Ми вже звикли до такого роду провокацій", - додав він.

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За словами глави македонського уряду, тема зміни назви його країни дуже популярна, і очікувано, що у багатьох будуть тенденційні і помилкові тлумачення.

Зазначається, що цитування своїх слів Груєвський не заперечує - його спростування стосується виключно редакційного тексту заголовка публікації у Guardian.

Як повідомило агентство Meta, The Guardian пізніше змінила первісний заголовок своєї статті "Македонія готова змінити свою назву і закінчити 24-річний спір" на більш помірний "Прем'єр Македонії відкритий до діалогу щодо зміни назви країни, щоб закінчити 24-річний спір з Грецією".

Нагадаємо, вчора газета Guardian повідомила, що Македонія висловила готовність обговорювати зміну назви своєї країни з Грецією.