Цього року Францію покинула рекордна кількість осіб єврейського походження

Проте ці цифри є меншими за прогнозовані після атаки на кошерний супермаркет у Парижі у січні 2015 року 15 тис. репатріантів, повідомляє українська редакція "Німецької хвилі".

Читайте такожНетаньяху: Знищувати євреїв Гітлеру порадив колишній муфтій Єрусалима

У Франції проживає півмільйонна єврейська громада - третя за розміром у світі після Ізраїлю та США. Серед причин міграції ізраїльське видання Haaretz називає економічну кризу та зростання рівня антисемітизму у Франції. У 2014 році з країни вже виїхало в Ізраїль 7 тис. євреїв. Таким чином, Франція вдруге поспіль стала основною країною походження репатріації до Ізраїлю.

На другому місці - Україна, репатріація з якої за останній рік зросла на майже 50% до близько 6900 осіб. За словами міністра репатріації та абсорбції Ізраїлю, уродженця Харкова Зеева Елькіна, "2015 рік стане рекордним за кількістю репатріантів за останнє десятиліття". Як повідомляє сайт міністерства, Зеев Елькін очікує, що до кінця 2015 року кількість нових репатріантів сягне 30-35 тис.