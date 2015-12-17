Альбом Майкла Джексона Thriller побив рекорд продажів

Про це повідомляє Reuters з посиланням на дані Асоціації звукозаписної індустрії Америки (RIAA). А по всьому світу продано більше 100 млн копій цього альбому, уточнює RIAA, передає Lenta.ru. Диск записаний в 1982 році і містив 7 синглів, в тому числі Billie Jean і Beat It. Вже через два роки обсяги його продажів в США перевищили 20-мільйонний рубіж.

Король поп-музики і через 6 років після смерті залишається одним з найбільш "продаваних" артистів всіх часів, стверджують в RIAA.

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До останнього часу лідерство в списку "мультиплатиновых" альбомів тримала група Eagles зі своїм диском Their Greatest Hits (1971-1975). Цей збірник розійшовся в США тиражем в 29 млн копій.

Третє місце ділять групи Pink Floyd (з альбомом The Wall), Led Zeppelin (альбом Led Zeppelin IV) і Біллі Джоел з колекцією своїх кращих хітів під однією обкладинкою (Greatest Hits Volume I & Volume II). У всіх трьох виконавців в активі по 23 млн проданих копій.

Майкл Джексон - американський співак, танцюрист, актор. Визнано найуспішнішим виконавцем в історії популярної музики, за що отримав прижиттєве прізвисько "Король поп-музики". Володар 15 премій "Греммі" та сотень інших нагород. 25 разів занесений в Книгу рекордів Гіннесса. За підрахунками різних авторитетних джерел, кількість проданих у світі записів Майкла Джексона перевищує мільярд копій. Майкл Джексон помер 25 червня 2009 року в результаті передозування лікарських препаратів.