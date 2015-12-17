Путін попередив росіян, що Росія влізла в Сирію надовго
12:29, 17 грудня 2015Світ
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Президент РФ Путін в ході прес-конференції повідомив, що російська повітряна операція в Сирії буде тривати до завершення наступу сирійських збройних сил проти ісламістів.
Путін попередив, що Росія застрягне в Сирії надовго / фото УНІАН
Путін уточнив, що Росія буде діяти в Сирії до тих пір, поки сирійська армія потребуватиме російської підтримки, пише.
«Ми будемо проводити наші авіаудари і підтримувати наступальні удари сирійської армії до тих пір, поки сирійська армія проводить ці операції», — сказав Путін.
Він також заявив, що поки не бачить необхідності в створенні військової бази в Сирії.
«Пункт базування може бути якийсь тимчасовий. Можливо. Але пускати туди коріння, забиратися туди гострої необхідності немає. Ми подумаємо. Нам навіщо там база? Якщо когось треба дістати, ми і так дістанемо», — заявив Путін.
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