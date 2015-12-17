У Держдумі РФ запропонували розпустити НАТО як "ракову пухлину Європи"

Спікер Держдуми РФ Сергій Наришкін заявив, що, перш за все, із НАТО слід виключити США.

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"У мене особливе ставлення до цієї організації, яку я вважаю раковою пухлиною всього європейського континенту. Було б краще, щоб ця організація була розпущена", - цитує Наришкіна "ТАСС".

Спікер Держдуми РФ запропонував власну схему розпуску НАТО: "Це можна було б зробити в кілька етапів. Перш за все, виключити з організації Сполучені Штати Америки. Після цього можна було б безболісно розпустити організацію в цілому. Це стало б хорошим кроком на шляху до підвищення безпеки і стабільності на європейському континенті".

"Ну а поки, звичайно, нас дуже турбує розширення НАТО на Схід, наближення інфраструктури НАТО до нашої території, до наших кордонів", - продовжив він.