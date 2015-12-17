В Нідерландах арештовані учасники протестів проти прийому мігрантів
16:23, 17 грудня 2015Світ
47 0
Нідерландська поліція арештувала кількох учасників акції протесту проти будівництва центру для розміщення мігрантів у місті Гелдермалсен недалеко від Утрехта.
REUTERS
Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, учасники акції спробували прорватися крізь поліцейські заслони до будівлі міської ради, де має проводиться засідання, присвячене цій проблемі.
Читайте такожУ Нідерландах протести проти відкриття притулку для біженців переросли у сутички з поліцією – ЗМІ
Деякі з учасників, як повідомила поліція, кидали пляшки, петарди і каміння у вартових правопорядку. Поліція у відповідь відкрила попереджувальний вогонь у повітря. В результаті засідання ради було скасовано.
Міністр держбезпеки Нідерландів назвав поведінку протестувальників неприйнятною.
В цьому році Нідерланди мають намір розмістити у себе близько 58 тис. мігрантів з країн Близького Сходу та північної Африки.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter