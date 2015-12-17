В Нідерландах арештовані учасники протестів проти прийому мігрантів

Як повідомляє кореспондент Бі-бі-сі, учасники акції спробували прорватися крізь поліцейські заслони до будівлі міської ради, де має проводиться засідання, присвячене цій проблемі.

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Деякі з учасників, як повідомила поліція, кидали пляшки, петарди і каміння у вартових правопорядку. Поліція у відповідь відкрила попереджувальний вогонь у повітря. В результаті засідання ради було скасовано.

Міністр держбезпеки Нідерландів назвав поведінку протестувальників неприйнятною.

В цьому році Нідерланди мають намір розмістити у себе близько 58 тис. мігрантів з країн Близького Сходу та північної Африки.