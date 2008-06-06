Маккейн визнав перевагу Обами

Кандидат у президенти США від Республіканської партії Джон Маккейн визнав, що його суперник від демократів Барак Обама наразі має більшу популярність серед виборців, передає Reuters.

Сенатор від штату Арізона зазначив, що задоволений становищем, в якому перебуває зараз, оскільки рейтинг Республіканської партії дуже низький, і вже те, що за даними опитувань він лише трохи відстає від Обами, є підставою для радості.

Джон Маккейн і Барак Обама виборюватимуть президентську посаду на виборах в листопаді. Маккейн став єдиним кандидатом від республіканців у березні, Барак Обама оголосив про своє висунення в червні. Обох кандидатів ще чекає формальне висунення на партійних з`їздах.

Лента.ру