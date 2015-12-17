Глава МВФ Лагард постане перед судом у Франції за підозрою у розтраті державних коштів

"Колишнього міністра фінансів (Франції) і нинішнього директора Міжнародного валютного фонду будуть судити за "недбалість", що призвела до розтрати державних коштів", – пише Європейська правда з посиланням на Mediapart.

Таким чином глава МВФ Крістін Лагард постане перед судом за підозрою у розтраті 400 млн євро.

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Ці кошти у вигляді урядової компенсації на підставі фальшивого рішення суду отримав відомий французький бізнесмен Бернар Тапі, який свого часу підтримав Ніколя Саркозі під час його передвиборчої кампанії на посаду президента у 2007 році.

Свого часу, як пише ВВС, Тапі позивався до банку Credit Lyonnais bank, що частково належить державі, стверджуючи, що цей банк навмисно недооцінив частку Adidas, яку продав Тапі для того, щоб стати міністром у 1993 році.