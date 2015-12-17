Грібаускайте висловилася проти будівництва "Північного потоку-2"

Таку думку висловила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю радіостанції LRT, передає Росбалт.

Читайте такожУ Вільнюсі почалася зустріч Порошенка і Грібаускайте (фото)

"Є звернення Литви та ще шести держав до Європейської комісії з проханням оцінити, чи не суперечить даний газопровід Енергетичному союзу, так як ми прийняли рішення про створення такого союзу, — не ущемляє він інтереси Європейського союзу — як в області чесної конкуренції, так і в області прозорості, солідарності, згідно з реформами третього Енергетичного пакета. Тому, думаю, питань дуже багато, і очевидно, що поки на них не буде відповіді, цей проект не повинен просуватися", — зазначила Грібаускайте.