Грібаускайте висловилася проти будівництва "Північного потоку-2"
20:38, 17 грудня 2015Світ
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Газопровід "Північний потік-2" не повинен бути побудований, поки Європейський союз не переконається, що даний проект не ущемляє інтереси спільноти.
REUTERS
Таку думку висловила президент Литви Даля Грібаускайте в інтерв'ю радіостанції LRT, передає Росбалт.
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"Є звернення Литви та ще шести держав до Європейської комісії з проханням оцінити, чи не суперечить даний газопровід Енергетичному союзу, так як ми прийняли рішення про створення такого союзу, — не ущемляє він інтереси Європейського союзу — як в області чесної конкуренції, так і в області прозорості, солідарності, згідно з реформами третього Енергетичного пакета. Тому, думаю, питань дуже багато, і очевидно, що поки на них не буде відповіді, цей проект не повинен просуватися", — зазначила Грібаускайте.
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