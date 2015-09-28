Грібаускайте закликала світову спільноту зосередитися на підтриманні миру у світі та в Україні

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона сказала під час виступу на саміті щодо прийняття Цілей сталого розвитку в рамках 70-ї сесії Генеральної Асамблеї Організації Об'єднаних Націй.

"Ми повинні зосередити увагу на забезпечення миру та безпеки. Без миру ми будемо не спроможними побудувати життєздатні суспільства, викорінити причини бідності та відповісти на очікування міжнародної спільноти", - заявила Грібаускайте.

Як зазначила лідер Литви, демократія є важливим "будівельним блоком для процвітаючого суспільства".

Читайте такожМеркель: Радбез ООН має бути реформовано

"Відсутність демократії є головною причиною конфліктів, соціальних та військових потрясінь, економічних труднощів та інших проблем. Сьогодні, триваюча загроза для розвитку наших східних партнерів, перш за все України, особливо непокоїть нас", - наголосила президент Литви.

У цьому зв'язку вона зауважила, що "підтримка міжнародної спільноти, голос об'єднаних націй є важливими для тих країн, які закликають до свободи та самовизначення по всьому світу".

"Демократія та верховенство права повинні бути гарантовані для усіх", - заявила Грібаускайте.

Читайте такожГенсек ООН висловився за ліквідацію ядерної зброї

Як повідомляв УНІАН, раніше президент Литви Даля Грібаускайте заявила, що ООН у своєму нинішньому вигляді не може дати оперативну і адекватну відповідь на все більш драматичні виклики часу. На думку Грібаускайте, час пасивного спостереження ООН закінчився. "Прийшла пора оновитися і активно включитися у вирішення світових проблем", - сказала литовський лідер.