Москва готова до відставки Асада - Reuters

Про це повідомляє РБК.

«Росіяни в приватних розмовах кажуть, що вони погодяться на відставку Асада за підсумками перехідного періоду. Але поки вони не готові заявити про це привселюдно», - заявило високопоставлене джерело в дипломатичних колах Reuters.

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Агентство стверджує, що отримало підтвердження від кількох західних чиновників про те, що ймовірність такого компромісу існує.

За словами дипломатів, відмінності в позиції Заходу і Росії щодо долі Асада зменшуються, але поки вони існують. При цьому вони підкреслюють, що Москва у свою готовність відмовитися від беззастережної підтримки сирійського президента просунулася значно далі від Ірану, який, як і раніше, наполягає на збереженні влади за Асадом.

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Одне з джерел Reuters зазначає, що у Росії є список можливих наступників Асада, проте які-небудь деталі не уточнив.

В ході щорічної прес-конференції Володимира Путіна у четвер журналіст турецького агентства «Анадолу» задала російському президентові питання про те, чи обговорював він з держсекретарем Джоном Керрі долю Башара Асада. Глава російської держави відповів, що російська позиція з цього приводу залишається принциповою. «Вважаємо, що тільки сирійський народ повинен визначити, хто повинен керувати і за якими стандартами, за якими правилами», - сказав Путін.

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Як повідомляв УНІАН, на конференції представників сирійської опозиції, які зібралися в Саудівській Аравії, противники Башара Асада вимагали його відставки на початку перехідного періоду і заявили про бажання будувати світську державу.

Раніше учасники міжнародних переговорів щодо Сирії, які відбулися 14 листопада у Відні, домовилися провести вибори в Сирії за півтора року. Згідно з повідомленням, при цьому перехідний уряд має бути сформований протягом півроку, а в цей час буде готуватися нова конституція країни.