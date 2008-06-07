Новоросійськ готується прийняти Чорноморський флот

До 2014 року на базі ВМФ Росії в Новоросійську збудують захисний мол, що не має аналогів в світі. Мол завдовжки більше півтора кілометри спорудять на глибині 45 метрів. "Ніхто в світі такої роботи на такій глибині не проводив", - стверджує начальник підрозділу Спецбуду Росії в Південному федеральному окрузі, генерал-майор Михайло Ташлик.

Споруда призначена для захисту кораблів Чорноморського флоту. Його початкова частина нині вже побудована. Розпочалися роботи на глибині.

Нагадаємо, що програма розбудови бази ВМФ в Новоросійську, розрахована на строк до 2020 року, передбачає фінансування у розмірі 40 мільярдів рублів. Ця програма з`явилася з огляду на те, що в 2017 році закінчиться термін оренди бази ВМФ у Севастополі.

Лента.ру