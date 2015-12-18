НАТО направить кораблі і літаки до Туреччини для уникнення інцидентів, подібних до знищення Су-24
Держави — члени НАТО погодили в п'ятницю відправку в Туреччину кораблів і літаків для зміцнення протиповітряної оборони (ППО) країни на кордоні з Сирією.
Про це заявив генеральний секретар альянсу Йенс Столтенберг, повідомляє РБК з посиланням на Reuters.
За його словами, міра, зокрема, спрямована на те, щоб уникнути повторення ситуації з російським літаком.
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«Ми домовилися про пакет заходів по забезпеченню безпеки Туреччини з урахуванням нестабільної ситуації в регіоні», - заявив Столтенберг.
Безпосередньо він не згадав втручання російських літаків у повітряний простір Туреччини і атаку турецьких ВПС на російський Су-24, однак зазначив, що «у НАТО стурбовані нарощуванням військової потужності в регіоні» і сподіваються повторити досвід контролю за повітряним простором, упроваджений в країнах Балтії, «без інцидентів і аварій».