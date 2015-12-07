Столтенберг виключив направлення сухопутних військ до Сирії

Про це заявив Генсек Альянсу Йенс Столтенберг, пише Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Це не стоїть на порядку денному коаліції і союзників по НАТО", - сказав він.

"Сполучені Штати мають обмежену кількість спеціальних сил. Найбільш важливо зараз - це зміцнити локальні сили. Це не легко, але це єдиний варіант", - додав Столтенберг.

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Генсек НАТО підкреслив, що конфлікт не є війною між Заходом та ісламським світом, а, швидше, "боротьбою проти екстремізму і тероризму".

"Мусульмани знаходяться на лінії фронту в цій війні. Більшість жертв-мусульмани, і більшість з тих, хто бореться проти-це мусульмани. Ми не можемо вести цю боротьбу за них", - сказав він.