Нові "Зоряні війни" побили рекорд прем'єрних зборів у США - BBC

04:35, 19 грудня 2015
Світ
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Сьомий епізод кіносаги "Зоряні війни" побив рекорд за касовими зборами за перший вечір прокату в США і Канаді.

REUTERS

Під час прем'єри там картина "Пробудження Сили" зібрала близько 57 млн доларів, повідомляє BBC Україна. Так вона побила рекорд, встановлений у 2011 році другою частиною фільму "Гаррі Поттер і дари смерті" (43,5 млн. доларів).

Експерти не виключають, що новий епізод "Зоряних воєн" поб'є й інші касові рекорди. За їхніми словами, у фільму є всі шанси зібрати за перший уїк-енд понад 200 млн доларів і обігнати "Світ Юрського періоду" (208 млн доларів).

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Фільм "Зоряні війни: Пробудження сили" вийшов у світовий прокат 17 грудня. Він став першим епізодом епопеї, знятим після купівлі прав на неї компанією Disney. До цього нові епізоди "Зоряних воєн" не з'являлися на екранах десять років.

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