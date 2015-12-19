Обама: США переглядають записи в соцмережах, але не особисту переписку громадян

Про це заявив 18 грудня президент США Барак Обама, виступаючи за підсумками року на прес-конференції в Білому домі.

"Наші правоохоронні органи і розвідувальні служби регулярно переглядають записи, які залишають користувачі соціальних мереж", - сказав він, уточнивши, що це робиться і по відношенню до іноземців при вирішенні питання про видачу їм віз на в'їзд у Сполучені Штати. Однак, додав Обама, "жоден уряд у світі не в змозі читати всі повідомлення в соціальних мережах", і необхідно робити відмінність між цими записами і особистим листуванням, яке охороняється законом.

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"Думаю, що ми встановили правильний баланс між захистом громадянських свобод і необхідністю стежити за комунікаціями в цілях виявлення терористичних загроз і забезпечення громадської безпеки, підкреслив президент США. Він нагадав про те, що в минулому році була проведена реформа системи збору оперативних даних спецслужбами США за допомогою електронних засобів, яка встановила жорсткі обмеження на діяльність Агентства національної безпеки (АНБ).

Читайте такожСноуден: Спецслужби США можуть таємно включати на смартфонах мікрофон, камеру і читати листування

Раніше УНІАН повідомляв, що Агентство національної безпеки США в неділю, 29 листопада, припиняє програму по збору даних про телефонних розмовах американців. Згідно з законом, АНБ припинить масштабну програму спостереження в суботу в 23:59 EST (6:59 ранку неділі за Києвом) і розраховує до того часу задіяти нову, спрощену систему.