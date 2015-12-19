Керрі очікує, що перемир'я в Сирії оголосять у січні

У Міжнародній групі підтримки Сирії очікують повного припинення вогню в Сирії у січні 2016 року. Про це повідомив держсекретар Джон Керрі за підсумками прийняття РБ ООН сирійської резолюції.

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"У січні ми сподіваємося і очікуємо зібратися за столом та приступити до імплементації повного припинення вогню (в Сирії - УНІАН)", - сказав Керрі, передає "ТАСС".

Як повідомлялося, в ніч на 19 грудня Рада Безпеки ООН одноголосно прийняла резолюцію щодо мирного врегулювання конфлікту в Сирії.