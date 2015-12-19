У Росії скаржаться, що Європа і Туреччина не пускають їх авіацію в Сирію

Літаки дальньої авіації РФ на даний момент здійснили 145 вильотів для нанесення ударів по інфраструктурі ІД ("Ісламська держава") на території Сирії, заявив заступник командувача Дальньою авіацією генерал-майор Анатолій Коновалов в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає ТАСС.

"В цілому виконали близько 145 вильотів. Викинули понад 1500 авіаційних бомб, застосували в загальній складності близько 20 крилатих ракет повітряного базування", - сказав він.

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Крилаті ракети, які використовувалися, були як старих модифікацій, так і нових. "Було неординарним і новим те, що Ту-160 виконали завдання з нашого північного аеродрому "Оленегірськ", облетівши навколо Європи, увійшовши в Середземне море й виконавши практичні пуски ракет по об'єктах ІД на території Сирії, причому поставлені цілі були вражені з високою точністю", - додав він.

"Були певні моменти, які виключали можливість виконання завдання по-іншому варіанту. - сказав він. - Європа не пускала, Туреччина не пускала, але ми показали, що навіть в таких умовах ми здатні виконати завдання з аеродрому на території РФ".

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Загалом екіпажі перебували в повітрі 16 годин, розповів Коновалов.

Якщо Ту-160 використовували крилаті ракети, то Ту-22М3 брали участь у нанесеннях бомбових ударів по інфраструктурі ІД, пояснив російський генерал.