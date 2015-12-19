У Росії скаржаться, що Європа і Туреччина не пускають їх авіацію в Сирію
Російський генерал розповів про повітряну операцію РФ у Сирії: «Виконали близько 145 вильотів. Викинули понад 1500 авіаційних бомб, використали біля 20 крилатих ракет".
Літаки дальньої авіації РФ на даний момент здійснили 145 вильотів для нанесення ударів по інфраструктурі ІД ("Ісламська держава") на території Сирії, заявив заступник командувача Дальньою авіацією генерал-майор Анатолій Коновалов в ефірі радіостанції "Ехо Москви", передає ТАСС.
"В цілому виконали близько 145 вильотів. Викинули понад 1500 авіаційних бомб, застосували в загальній складності близько 20 крилатих ракет повітряного базування", - сказав він.
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Крилаті ракети, які використовувалися, були як старих модифікацій, так і нових. "Було неординарним і новим те, що Ту-160 виконали завдання з нашого північного аеродрому "Оленегірськ", облетівши навколо Європи, увійшовши в Середземне море й виконавши практичні пуски ракет по об'єктах ІД на території Сирії, причому поставлені цілі були вражені з високою точністю", - додав він.
"Були певні моменти, які виключали можливість виконання завдання по-іншому варіанту. - сказав він. - Європа не пускала, Туреччина не пускала, але ми показали, що навіть в таких умовах ми здатні виконати завдання з аеродрому на території РФ".
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Загалом екіпажі перебували в повітрі 16 годин, розповів Коновалов.
Якщо Ту-160 використовували крилаті ракети, то Ту-22М3 брали участь у нанесеннях бомбових ударів по інфраструктурі ІД, пояснив російський генерал.