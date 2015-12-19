Іран має намір перевезти збагачений уран до Росії - ВВС

Іран має намір у найближчі дні експортувати більшу частину виробленого в країні збагаченого урану до Росії для того, щоб домогтися зняття міжнародних санкцій відповідно до підписаних раніше угод.

Про це заявив керівник Організації з атомної енергії Ірану Алі Акбар Салехі, передає Російська служба Бі-бі-сі.

Згідно з укладеною в червні зі світовими державами угодою, Іран зобов'язаний скоротити запаси збагаченого урану в країні до приблизно 300 кг.

"У наступні кілька днів близько дев'яти тонн збагаченого урану буде експортовано до Росії", - повідомив Салехі.

Це приблизно той обсяг збагаченого урану, якого Тегерану потрібно позбутися, щоб відповідати умовам угоди.

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Голова МАГАТЕ Юкіо Амано, який відповідає за перевірку виконання Іраном умов угоди, заявив, що зняття санкцій можливе вже в січні, до початку виборів в Ірані, запланованих на лютий.

Іран вже отримав в обмін з Росії вантаж так званого "жовтого кеку" – незбагаченого уранового концентрату.