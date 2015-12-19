Антиіділівська коаліція помилково завдала удару по іракських військових: 9 загиблих

Сили коаліції на чолі зі США, які борються з угрупованням "Ісламська держава", завдали помилкового авіаудару по іракських військах в районі міста Ель-Фаллуджа на заході Іраку.

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В результаті інциденту, що стався 18 грудня, загинуло дев’ятеро іракських військових, повідомив міністр оборони Іраку Халед аль-Обейді, пише "Радіо Свобода".

Як пояснив міністр, інцидент стався, коли "військово-повітряні сили коаліції покривали просування армії сухопутних військ поблизу Ель-Фаллуджі, оскільки іракські військові вертольоти не могли літати через погану погоду".

"Попри координацію з іракськими силами безпеки на місцях, початкові доповіді вказують на ймовірність загибелі через один з авіаударів іракських солдатів, – зазначили у Пентагоні за кілька годин до офіційної заяви Багдада. – Коаліція висловлює співчуття у зв'язку з нещасним випадком і втратою життя відважних воїнів сил безпеки Іраку на лінії фронту".

У США також вказали на те, що це перший випадок так званого "дружнього вогню" в Іраку за участю сил коаліції у їх боротьбі проти ісламістів, і пообіцяли провести розслідування.