Бойовики ІД уперше за 5 місяців провели серйозну військову операцію в Іраку: атакували три міста

Як повідомив командувач американського сухопутного угруповання в Іраку бригадний генерал Марк Одом, у середу сотні бойовиків ІД атакували три міста на північ і схід від Мосула, передає Бі-бі-сі.

Атака була відбита курдським військом "пешмерга" за підтримки авіації США.

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Представники курдів повідомляють, що при відбитті наступу ісламістів загинули десятки ополченців.

Нагадаємо, останнім часом "Ісламська держава" зазнавала в Іраку невдач: у минулому місяці джихадисти втратили контроль над містом Синджар, а минулого четверга іракські війська заявили про успішну операцію зі звільнення міста Рамаді на заході країни.