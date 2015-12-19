У передмісті Санкт-Петербурга виникла паніка через вчорашню аварію на Ленінградській АЕС

У передмісті Санкт-Петербурга, Сосновому Бору, виникла справжня паніка через вчорашню аварію на одній з найбільших в Росії АЕС - Ленінградській.

Як передає Радіо Свобода, в аптеках скуповують йод, чиновникам не вірять, порівнюють ситуацію з Чорнобилем.

Екологи з організації «Зелений світ» пояснюють, що радіаційний фон в нормі, але попереджають, що «східна частина Фінської затоки вступає в десятирічну смугу підвищених ризиків аварій на ядерних об'єктах», і що попереду чекає «резонансне» зростання кількості аварійних ситуацій на Сосновоборскому ядерному кластері».

У п'ятницю повідомлялося, що на ЛАЕС сталась аварія. Через розрив труби з парою був зупинений енергоблок номер два. Адміністрація Соснового Бору запевняє, що радіоактивний фон нормальний.

Ленінградська АЕС розташована за 80 кілометрів від Санкт-Петербурга, на березі Фінської затоки. Вона вважається однією з найбільших виробників електроенергії на північному заході Росії.