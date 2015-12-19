Путін: російські спецслужби за рік запобігли 30 терактам

Про це заявив президент Росії Володимир Путін, передає Бі-бі-сі. За словами Путіна, ФСБ потрібно приділити особливу увагу нейтралізації різного роду вербувальників та емісарів терористів, які намагаються втягнути громадян Росії, насамперед молодь, у лави бойовиків.

Читайте такожПутін про владу Туреччини: "Ніщо не вічне під місяцем""Ситуація в світі складається не просто. Зростає напруженість на Близькому Сході, в низці інших регіонів світу. Терористи відкрито оголосили війну цивілізації, усьому світовому співтовариству. Їх дії та плани несуть пряму загрозу і нашій країні", - сказав він.

Російський президент також зазначив, що в цьому році контррозвідка виявила понад 320 кадрових співробітників і агентів іноземних спецслужб, які працюють в Росії. Це, за словами Путіна, свідчить про те, що розвідка низки держав нарощує роботу в Росії.

У свою чергу західні країни заявляють про ті ж самі дії самої Росії. Так, минулого тижня уряд Латвії заявив, що в країні активізувалися російські спецагенти, і ця активність загрожує національній безпеці Латвії.

Говорячи про ситуацію в Сирії, Путін зазначив, що російська армія хоч і використовує найсучаснішу зброю, але поки демонструвала далеко не всі свої можливості. "Хочу відзначити, що це далеко не всі наші можливості. Ми далеко не все ще там застосовуємо з того, що у нас вже є. Але у нас є й додаткові кошти. Якщо знадобиться - і їх використовуємо", - підкреслив глава російської держави.