Іран слідом за Росією готовий погодитися на відставку Асада - Reuters

Іран вирішив виробити єдину з Росією позицію щодо політичного врегулювання в Сирії, що, зокрема, може призвести до послаблення жорсткої думки Тегерана про необхідність збереження при владі Башара Асада.

Про це агентству Reuters на умовах анонімності розповів ряд високопоставлених іранських чиновників.

Росія, яка на публіці обіцяє підтримку Асаду, раніше дала зрозуміти західним країнам, що не буде заперечувати проти відходу сирійського лідера в рамках реалізації мирного врегулювання.

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Рішення Ірану поліпшити координацію з Росією було прийнято після зустрічі президента Володимира Путіна і аятолли Алі Хаменеї в Тегерані, сказав високопоставлений іранський чиновник, знайомий зі змістом переговорів.

Як і Росія, Іран в офіційній риториці наполягає, що Асад повинен піти тільки, якщо таким буде рішення сирійського народу.

"Домовилися про те, що Іран і Росія будуть дотримуватися однієї політики, яка піде на користь Тегерану, Москві і Дамаску, - сказало Reuters високопоставлене джерело в уряді Ірану. - Іран всерйоз вважає, що сирійський народ сам повинен вирішувати свою долю. Але спочатку потрібно встановити мир".

"Можливо, сирійський народ вирішить, що Асад повинен піти, тоді він має піти, - додало джерело. - Якщо він не може служити своїй країні і своєму народові, то країною повинен управляти гідний наступник".

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Друге іранське джерело сказало Reuters, що Іран і Росія "перебувають у повній гармонії щодо долі Сирії і Асада".