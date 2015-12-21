У школах Таджикистану заборонили атрибути Нового року

Відповідне розпорядження підписав міністр освіти республіки Нуріддін Саїд, повідомляє "Радіо Озоді".

«Вирубка ялинок, їх встановлення і прикрашання, використання феєрверків та піротехніки, святкові застілля, дарування подарунків і збір грошей на Новий рік у навчальних закладах республіки заборонені. Заборонені також масові святкові гуляння школярів і студентів, а також банкети в ресторанах та інші розважальні заходи», - йдеться в повідомленні відомства.

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Крім того, в навчальних закладах країни з 25 по 31 грудня 2015 року та 1 січня 2016 року «повинно бути організовано чергування за рахунок відповідальних осіб цих закладів, з метою забезпечення пожежної безпеки та громадського порядку в навчальних установах».

«Міністерство освіти і науки Республіки Таджикистан рекомендує у святкових заходах, присвячених Новому року, підготувати стінгазети, провести культурні та літературні заходи, а також організувати спортивні змагання», - додали в міністерстві.

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