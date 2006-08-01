”Хезболла” різко скоротила ракетний обстріл Ізраїлю

Бойовики різко скоротили масштаби ракетного обстрілу північних районів Ізраїлю. Як повідомили РІА “Новости” в армійській прес-службі, протягом дня на ізраїльській території впали дев`ять реактивних снарядів і шість мін. Постраждалих немає.

У попередні дні бойовики "Хезболлах" випускали по Ізраїлю по сто і більше ракет. Військові вважають, що затишшя триватиме недовго і готуються до нового масованого обстрілу.

"Ми чекаємо, що вони відновлять атаки і готуємося відповідним чином як на передовій, так і в тилу", - цитує інтернет-сайт газети "Едіот Ахронот" бригадного генерала, одного з керівників північного округу Алона Фрідімана.

РІА "Новости"