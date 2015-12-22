ЗМІ: Іранські хакери зламали комп'ютери ГЕС під Нью-Йорком

Про це стало відомо виданню The Wall Street Journal, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

Збитки в результаті завдано не було, проте, за словами газети, хакерам вдалося з'ясувати принцип роботи комп'ютерної системи, що керує ГЕС.

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Як повідомили виданню The Wall Street Journal фахівці, знайомі з цією історією, хакерам вдалося отримати значну інформацію про греблю Боумен Авеню в місті Рай, штат Нью-Йорк.

В ході розслідування в якості найбільш ймовірного замовника нападу був названий Іран, після чого влада США усвідомила, що ця країна володіє значними можливостями для ведення кібервійни. Та ж група хакерів, що проникла в систему управління ГЕС Боумен Авеню, була викрита в кібернападах на три американські фінансові компанії.

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Як випливає з матеріалів обширного розслідування, проведеного агентством Ассошіейтед прес, електричні мережі США також не раз піддавалися нападам просунутих іноземних хакерів.

Фахівці в області кібербезпеки не раз знаходили свідчення того, що хакери отримували доступ до життєво важливих систем.

Досі метою цих нападів був, судячи з усього, збір детальної інформації про мережі та об'єкти, включаючи креслення і схеми.

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В ході одній з масованих атак хакери отримали доступ до комп'ютерних систем 82 електростанцій в США і Канаді. Коди, виявлені після того, як ці атаки були виявлені, дали підставу припустити, що за ними стояли іранські хакери. Отримана інформація змусила ФБР направити попередження енергетичній галузі про те, що вона є ціллю кібернападів.

Хакери не скористалися здобутими даними для того, щоб відключити електростанції або яким-небудь чином порушити їх роботу. Однак, як наголошує колишній фахівець з кібербезпеки ВПС США Роберт, вони в змозі зробити це, якщо відносини між Іраном і США зіпсуються.

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Електростанції та інші об'єкти інфраструктури США уразливі для хакерів, тому що багато елементів керуючих ними комп'ютерних систем був були введені в дію задовго до того, як необхідність захисту від кібер-атак стала очевидною.