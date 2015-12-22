У Кенії мусульмани захистили християн від ісламістів - BBC
02:39, 22 грудня 2015Світ
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Група кенійських мусульман захистила пасажирів автобуса-християн від бойовиків-ісламістів, відмовившись розділитися на групи за віросповіданням.
REUTERS
Про це ЗМІ Кенії розповів місцевий чиновник, передає BBC Україна. За його словами, пасажири автобуса, який потрапив у засідку джихадистів, сказали нападникам "убивати всіх, або залишити їх у спокої".
Напад стався неподалік кордону із Сомалі, де активні ісламісти угрупування "Аш-Шабаб".
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Автобус їхав зі столиці Найробі до міста Мандера.
У квітні, коли бойовики "Аш-Шабаб" убили 148 людей під час нападу на кампус університету Гарісса, вони страчували християн, а мусульман, за повідомленнями, звільняли.
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