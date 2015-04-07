Студент, який вижив під час бійні в Кенії: Бойовики гучно оголосили, що прийшли вбивати і вмирати

Він розповів телеканалу Euronews, що все чув і дуже боявся, що бойовики його виявлять, пише Гордон.

"Студенти кричали, деякі з них плакали. А бойовики спочатку нічого не говорили, лише стріляли і займали будівлі гуртожитків одну за одною. А потім, коли вони зайняли наш гуртожиток, де ми спали, оголосили голосно, так, щоб всі чули: "Ми прийшли сюди вбивати і вмирати", - розповів Ньянга.

Читайте такожАвіація Кенії скинула бомби на табір сомалійських бойовиків, відповідальних за теракт в університеті

За словами студента, коли все закінчилося і він виліз з-під ліжка, його очима постала страшна картина.

"Мені довелося переступити через кров і мертві тіла моїх найближчих друзів, моїх дуже хороших друзів. Це було дуже важко", - зазначив він.

2 квітня ісламістські бойовики сомалійського угруповання "Аш-Шабаб" напали на університет в місті Гарісса в східній частині Кенії. Вони захопили в заручники студентів і розстріляли всіх, хто не зміг процитувати Коран.

Читайте такожКількість загиблих під час нападу на університет в Кенії досягла 147 осіб - ЗМІ

Влада заявила, що під час проведення силової операції знищили всіх чотирьох нападників. Ще п'ятеро підозрюваних у причетності до нападу були арештовані. За даними місцевих ЗМІ, серед нападників був син мера кенійського міста Мандера, якої зник у 2013 році. Рідні припускали, що він приєднався до "Аль-Шабаб".

Всього жертвами бойовиків стали 147 осіб.

Теракт став найбільшим в країні за останні 15 років.