Здійснено перший у світі халяльний авіарейс - ЗМІ

Як повідомляє Лента.ру з посиланням на The Daily Mail, переліт був виконаний з Куала-Лумпур до острова Лангкаві.

Перед польотом для пасажирів була прочитана молитва. Весь екіпаж складався з мусульман, а стюардеси були одягнені в хіджаби. Їжа на борту була тільки халяльною, алкоголь не подавався, а його вживання було суворо заборонено.

Пасажири також повинні були бути одягнені згідно з приписами шаріату.

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Як зазначає The Daily Mail, в 2016 році такі ж рейси своїм клієнтам запропонує авіакомпанія Firnas Airways, що базується у Великобританії.

У вересні турецька туристична компанія Fusion Tour запропонувала своїм клієнтам взяти участь у першому халяльному круїзі по Егейському морю. На борту корабля під забороною опинилися алкоголь і страви зі свинини. Для чоловіків і жінок працювали роздільні спортивні зали, спа-центри, турецькі лазні і молитовні кімнати.