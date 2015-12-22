Генпрокурор Австралії повідомив про плани ІД сформувати "віддалений халіфат" в Індонезії

Про це у вівторок повідомив генеральний прокурор Австралії Джордж Брендіс, попередивши про небезпеку задумів екстремістів для його країни, пише ТАСС.

"ІД прагне збільшити свою присутність в Індонезії безпосередньо і за допомогою сурогатних угруповань", - зазначив Брендіс в інтерв'ю газеті The Australian. "ІД оголосила про плани сформувати халіфати за межами Близького Сходу і визначила Індонезію як місце здійснення таких задумів", - додав він.

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У понеділок в Сіднеї відбулася зустріч глав зовнішньополітичних та військових відомств Австралії і Індонезії. У прийнятому за підсумками зустрічі комюніке йдеться, що її "учасники з тривогою констатували зростаючий рівень терористичної загрози в регіоні і підкреслили необхідність для Австралії та Індонезії дотримуватися загальних підходів у протистоянні спільній загрозі".

Канберра і Джакарта, зокрема, домовилися обмінюватися даними спецслужб і проводити спільні операції щодо протидії фінансуванню тероризму. Брендіс назвав нинішній рівень співробітництва двох країн у боротьбі з тероризмом "хорошим", але поспішив уточнити, що, яка складається ситуація вимагає його подальшого підвищення.

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