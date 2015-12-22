Парламент Греції підтримав визнання держави Палестина
12:00, 22 грудня 2015Світ
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Сьогодні грецький парламент проголосував за визнання держави Палестина.
REUTERS
Як повідомляє Kathimerini, відповідне рішення було прийнято одноголосно, передає "ЄвроПравда".
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Під час голосування за визнання Палестини в залі парламенту був присутній президент автономії Махмуд Аббас.
В резолюції парламенту зазначається, що Греція підтримує відповідні рішення ООН та Європарламенту і висловлює стурбованість у зв'язку з подіями на Близькому Сході.
Нагадаємо, наприкінці минулого рокувизнання держави Палестина підтримав Європейський парламент.
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