Парламент Греції підтримав визнання держави Палестина

Як повідомляє Kathimerini, відповідне рішення було прийнято одноголосно, передає "ЄвроПравда".

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Під час голосування за визнання Палестини в залі парламенту був присутній президент автономії Махмуд Аббас.

В резолюції парламенту зазначається, що Греція підтримує відповідні рішення ООН та Європарламенту і висловлює стурбованість у зв'язку з подіями на Близькому Сході.

Нагадаємо, наприкінці минулого рокувизнання держави Палестина підтримав Європейський парламент.