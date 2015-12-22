"Когалимавіа" отримала страховку за літак, що вибухнув над Синаєм

Як йдеться в повідомленні страхової компанії "Індержстрах", вибух літака в небі над Синаєм визнано страховим випадком, передає Бі-бі-сі. Виплата проведена в зв'язку з повною загибеллю повітряного судна, йдеться в повідомленні страховика.

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Також "Індержстрах" продовжує виплати компенсацій родичам пасажирів, загиблих при катастрофі А321.

Як повідомляв УНЯІАН, літак A321 російської авіакомпанії "Когалимавіа" зазнав катастрофи 31 жовтня через півгодини після вильоту з Шарм-еш-Шейха, в 100 км на південь від міста Ель-Аріш.

На борту перебували 217 пасажирів і 7 членів екіпажу, всі вони загинули.

Ця катастрофа стала найбільшою в історії російської авіації. Згідно ФСБ Росії, на борту під час польоту спрацював саморобний вибуховий пристрій потужністю до кілограма в тротиловому еквіваленті, в результаті чого літак розвалився в повітрі.

Відповідальність за вибух взяло на себе угруповання "Ісламська держава": бойовики опублікували фото бомби, яку, як вони стверджують, один з екстремістів заклав на борту літака.