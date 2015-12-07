"Когалимавіа" буде домагатися від Єгипту компенсації за теракт на борту A321
"Когалимавіа", чий літак розбився 31 жовтня на Синайському півострові в результаті вибуху, буде домагатися компенсації від Єгипту. Компанія вважає себе в праві вимагати цього від країни, в якій стався теракт
Про те, що авіакомпанія «Когалимавіа» буде домагатися компенсації від влади Єгипту, в інтерв'ю Forbes розповів Ісмаїл Лепиев — власник туристичного холдингу TH&C, в який входить "Когалимавіа", повідомляє РБК.
"В даний момент, коли є ясність з причинами катастрофи, у нас виникає право на отримання компенсації від країни, в якій стався теракт", — заявив він.
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"Єгипет — партнер Росії в багатьох сферах, це відносини, які будувались десятиліттями, ми поважаємо і до останнього будемо намагатися домовитися про компенсацію без судових кроків", — розповів Лепиев.
За його словами, зараз "Когалимавіа" чекає, коли Єгипет завершить розслідування і офіційно оголосить про його результати.