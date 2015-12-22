Каталонські сепаратисти формують свій місцевий уряд - Reuters

Орган виконавчої влади буде дотримуватися курсу на набуття іспанським регіоном незалежності, пише Лента.ру з посиланням на Reuters.

До нього увійдуть делегати вкрай лівої партії «Кандидати народної єдності» (CUP), а також представники блоку «Разом за незалежність», в який входять партії: «Демократична конвергенція Каталонії» (CDC), очолювана президентом Каталонії Артуром Масом, «Ліві республіканці Каталонії» (ERC), «Лівий рух» (MES) і «Демократи Каталонії» (DC).

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Обидві політичні організації узгодили план економічного розвитку, а також фігуру глави уряду — ним стане Артур Мас.