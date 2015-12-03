Уряд Каталонії заявив про намір продовжити боротьбу за незалежність

Про це він заявив, коментуючи відповідне рішення суду, пише Європейська правда з посиланням на El Mundo.

"Юридично, резолюція каталонського парламенту анульована", - сказав він.

"Але політично це не так, тому що воля парламенту не може бути анульована, адже вона відображає прагнення більшості громадян Каталонії", – додав Мас.

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Він також повідомив, що хоче провести ще один референдум про відокремлення на зразок того, що був проведений восени цього року і на підставі якого була ухвалена резолюція парламенту Каталонії про відокремлення від Іспанії.

За результатами цього референдуму 81% каталонців проголосували за незалежність Каталонії, хоча явка становила лише близько 40%.

Як відомо, 9 листопада парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії.

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