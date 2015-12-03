Уряд Каталонії заявив про намір продовжити боротьбу за незалежність
Глава женералітату (уряду) Каталонії Артур Мас заявив, що провінція продовжить свою боротьбу за незалежність від Іспанії, незважаючи на рішення конституційного суду.
Про це він заявив, коментуючи відповідне рішення суду, пише Європейська правда з посиланням на El Mundo.
"Юридично, резолюція каталонського парламенту анульована", - сказав він.
"Але політично це не так, тому що воля парламенту не може бути анульована, адже вона відображає прагнення більшості громадян Каталонії", – додав Мас.
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Він також повідомив, що хоче провести ще один референдум про відокремлення на зразок того, що був проведений восени цього року і на підставі якого була ухвалена резолюція парламенту Каталонії про відокремлення від Іспанії.
За результатами цього референдуму 81% каталонців проголосували за незалежність Каталонії, хоча явка становила лише близько 40%.
Як відомо, 9 листопада парламент Каталонії ухвалив резолюцію про незалежність від Іспанії.
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