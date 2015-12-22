В Німеччині політика засудили через нацистське татуювання

Німецького політика засудили за розпалювання ворожнечі після того, як було опубліковане його фото із татуюваннями у вигляді нацистського табору смерті "Освенцім".

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Про це з посиланням на Bild повідомляє "Європейська правда".

Прокурори домагалися 10-місячного тюремного ув'язнення без права дострокового звільнення. Тепер вони планують подати апеляцію, вважаючи такий вирок дуже м’яким. На думку обвинувачення, підсудний діяв з "глибоких політичних переконань".

Суд не вимагав від засудженого видалити татуювання, але він має закривати його у громадських місцях.

Фотографію татуювання 27-річного Марселя Заха, місцевого політика, члена Національно-демократичної партії Німеччини, було зроблено в басейні в Оранієнбурзі неподалік від Берліна минулого місяця.