У Франції запобігли теракту проти поліції та військових - голова МВС

Голова МВС Франції Бернар Казнєв заявив, що два французи віком 20 та 24 років були затримані минулого тижня за підозрою в причетності до планування нападу, передає Російська служба Бі-Бі-Сі.

За словами міністра, обидва затриманих підтримували зв'язки з джихадистом, який є громадянином Франції, але в даний час, імовірно, знаходиться в Сирії.

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Як уточнив Казнєв, за останні два роки у Франції було відвернено як мінімум 10 терористичних нападів.

Раніше УНІАН повідомляв, що цілий ряд заходів, спрямованих на підвищення безпеки шкіл для кращої їх захисту від терактів та інших надзвичайних ситуацій, прийнято в четвер у Франції. Про це повідомили у своїй спільній заяві голова МВС країни Бернар Казнєв і міністр національної освіти Наджат Валло-Белькасем.