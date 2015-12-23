Двоє співробітників поранені внаслідок вибуху в аеропорту Стамбула

Повідомляється, що вибух стався в 2:05 ранку. Його причини поки що не встановлені, передаэ Бі-бі-сі. Від вибуху постраждали двоє працівників аеропорту, які прибиралися у літаку, що стояв поряд. Обидва вони госпіталізовані, один - у тяжкому стані. Пасажирів поблизу не було. Про силу вибуху також не повідомляється.

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До аеропорту прибули озброєні поліцейські та пожежники. Входи і виходи в будівлю охороняються. Тим не менш, як відзначається в повідомленні компанії-оператора аеропорту, він продовжує роботу в нормальному режимі.

Аеропорт імені Сабіхи Гекчен, який знаходиться в азійській частині Стамбула, за 2014 рік обслужив понад 23,5 млн осіб, що робить його 18-м по завантаженості аеропортом в Європі. Аеропорт побудований на додаток до основного аеропорту Стамбула імені Ататюрка.