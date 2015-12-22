Прем'єр Туреччини назвав "імперіалістичними" цілі Росії у Сирії

Він заявив, що Сирія не повинна стати однією з цілей реалізації імперських планів Росії, передає РБК з посиланням на Reuters.

"Сирійська земля не є і не буде частиною російських імперіалістичних цілей", - сказав турецький прем'єр.

Нагадаємо, раніше глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу заявив, що при авіаударах російської авіації по території Сирії загинули понад 600 мирних жителів.

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Раніше, 20 грудня, було завдано ударів по місту Ідліб, що перебуває під контролем озброєних повстанців. Удари припали на людну ринкову площу в центрі міста, державні будівлі та житлові квартали.

За словами міністра закордонних справ Туреччини, авіаудари Росії лише посилюють «Ісламську державу». Він зазначив, що Росія «мріє» повернути країну в руки Башара Асада.