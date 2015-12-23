Померла працівниця, поранена внаслідок вибуху в аеропорту Стамбула

Губернатор Стамбула Васип Шахін повідомив, що в ніч на середу в 03.05 (збігається з київським часом) у зоні стоянки літаків аеропорту імені Сабіхи Гекчен з невстановленої поки причини прогримів вибух, повідомляють РИА Новости з посиланням на телеканал NTV.

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Постраждали дві прибиральниці, які перебували поруч з одним з літаків, вони були доставлені в лікарню.

Поліція розглядає всі можливі версії, включаючи теракт. Заходи безпеки в аеропорту посилені, на місці події працюють підрозділи поліції, посилений транспортний контроль в районі аеропорту. Аеропорт працює в штатному режимі, затримок рейсів немає, повідомляє телеканал.

Також телеканал NTV з посиланням на пасажирів, що чекали вильоту в приміщенні аеропорту, повідомляє про нібито 3 вибухи.