В РФ протестуючі далекобійники обіцяють "равлики" щоденно в 57 регіонах

Регулярні протести далекобійників в 57 регіонах Росії почнуться з 25 грудня. Водії великовантажних авто мають намір влаштовувати, так звані "равлики" кожен день Протестувальники далекобійники анонсували проведення нових акцій.

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Про це повідомила прес-секретар хімкінських далекобійників Таїсія Нікітенко, передає "РБК".

"Вчора були збори, вирішили, що без акції нічого не доб'ємося", — сказала вона. Першу акцію водії фур проведуть у п'ятницю з 12 до 13, зазначила Нікітенко. При цьому вона підкреслила, що для Москви ця акція не торкнеться.

Далекобійники мають намір проводити акцію "равлик" (рух з мінімально дозволеною швидкістю), протестуючи проти системи "Платон", з 25 грудня щодня.

Зазначимо, плату за проїзд великовантажних автомобілів вагою понад 12 т по федеральних трасах РФ увели з 15 листопада. Введення збору спровокувало протести далекобійників в регіонах, які скаржилися не лише на саму плату, але і на масові збої в роботі системи.