Серія торнадо на півдні США забрала життя чотирьох осіб

Про це повідомила місцева влада, передає Бі-бі-сі. Одна людина загинула в окрузі Бентон на півночі штату Міссісіпі. У місті Холі-Спрінгс в тому ж штаті дві людини, в тому числі семирічний хлопчик, також були знайдені мертвими, повідомив мер міста.

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У штаті Арканзас 18-річна дівчина померла, коли дерево впало на її будинок, заваливши стіну її спальні. Однорічна дитина опинилася заблокованиа в тому ж будинку, але рятувальники дістали її з-під завалів.

Всього було зареєстровано щонайменше 21 торнадо або смерч в штатах Айова, Міссісіпі і Теннессі, уточнили в Національній погодної службі США.