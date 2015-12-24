Серія торнадо на півдні США забрала життя чотирьох осіб
07:16, 24 грудня 2015Світ
135 0
Серія смерчів і торнадо вдарила по півдню США у другій половині дня в середу, в результаті чого щонайменше 4 людини загинули і 40 постраждали.
REUTERS
Про це повідомила місцева влада, передає Бі-бі-сі. Одна людина загинула в окрузі Бентон на півночі штату Міссісіпі. У місті Холі-Спрінгс в тому ж штаті дві людини, в тому числі семирічний хлопчик, також були знайдені мертвими, повідомив мер міста.
Читайте такожОбама оголосив Техас зоною стихійного лиха
У штаті Арканзас 18-річна дівчина померла, коли дерево впало на її будинок, заваливши стіну її спальні. Однорічна дитина опинилася заблокованиа в тому ж будинку, але рятувальники дістали її з-під завалів.
Всього було зареєстровано щонайменше 21 торнадо або смерч в штатах Айова, Міссісіпі і Теннессі, уточнили в Національній погодної службі США.
Торнадо та смерчі забрали життя щонайменше шести людей у Сполучених Штатах
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter